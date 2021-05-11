Событие с гигантскими монстрами из весеннего блокбастера продлится в игре о боевых кораблях до конца месяца.

В массовую многопользовательскую онлайн-игру о кораблях World of Warships добавили знаменитых монстров из нашумевшего блокбастера «Годзилла против Конга».

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Об этом Wargaming совместно с кинокомпанией Legendary сообщили на сайте игры.

Оба титана стали героями временного ивента в игре. Годзилла и Конг будут доступны пользователям в качестве командиров. Их можно получить из специальных наборов и контейнеров события вместе с камуфляжами «Тепловой луч» для японского линкора VIII Amagi и «Первобытный» для американского линейного корабля VIII North Carolina. Оба боевых судна вместе с памятными флагами и прочими предметами также будут доступны в наборе.

Событие с Годзиллой и Конгом продлится в игре до конца мая.

Трейлер World of Warships с Годзиллой и Конгом

Ранее в другую игру от Wargaming, в World of Tanks на консолях добавили танки времен Холодной войны – второй половины и конца XX века. Это обновление стало одним из крупнейших в истории игры. А позже ПК-версия WoT появилась в Steam – спустя 10 лет после релиза.

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Автор: Сергей Коршунов