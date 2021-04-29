Основатель Wargaming Виктор Кислый поприветствовал "новобранцев".

Сегодня командная многопользовательская онлайн-игра World of Tanks вышла в цифровом сервисе Steam.

Трейлер World of Tanks

В Wargaming отметили, что игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться вместе. Но зайти в World of Tanks через Steam получится только пользователей новых аккаунтов, зарегистрированных на этой платформе. При этом новички получат доступ ко всему контенту World of Tanks, включая десятки локаций, разные режимы и ивенты, а также обширный парк тяжелой техники, представленный в пяти классах.

«Я горжусь тем, что World of Tanks уже более 10 лет делает наших игроков счастливыми. "Танки" — давно не просто игра. Это любимое хобби миллионов людей по всему миру, которые за эти годы образовали невероятно сплоченное сообщество. Мне приятно видеть, как растет армия поклонников нашей игры, и я рад приветствовать новобранцев из Steam», — заявил CEO компании Wargaming Виктор Кислый.

Напомним, что за 10 лет существования World of Tanks в игре зарегистрировалось более 160 миллионов пользователей. Из них 8 миллионов украинских «танкистов». Ранее в консольную версию WoT добавили танки второй половины и конца XX века. Это стало одним из крупнейших обновлений игры.

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Автор: Сергей Коршунов