Обновление Modern Armor добавит в танковую ММО четыре новых карты, две противоборствующие стороны и 18 единиц техники конца XX века.

Сегодня для консольной версии командной MMO World of Tanks вышло крупное обновление под названием Modern Armor. Оно добавило в игру танки времен Холодной войны – второй половины и конца XX века.

Как отметили в студии Wargaming, сражения танков времен Второй мировой с современной техникой будут вестись в отдельных боях. Кроме того, в WoT добавят четыре новых карты, основанных на различных странах и регионах мира: Юго-Восточная Азия, Германия, Норвегия и Ближний Восток. Каждая из них почти вдвое больше привычных игрокам локаций, что открывает дополнительные тактические возможности.

Трейлер обновления Morden Armor для World of Tanks

Также с обновлением Modern Armor в игре стартует эпизод First Strike. Он введет в Wolrd of Tanks две противоборствующие стороны: Восточный Альянс и Западный Альянс с 18 новыми танками.

«Мы рады, что игроки смогут открыть для себя новую эру танкостроения, сражаясь на новых картах и современных танках. Также они смогут использовать новые перки и снаряжение, и получить совершенно иные ощущения от игрового процесса. Modern Armor — наше самое амбициозное начинание, и мы желаем удачи в бою всем консольным "танкистам", бросившим вызов в First Strike», — говорит исполнительный продюсер World of Tanks Console Ти-Джей Вагнер.

Над обновлением Modern Armor активно работала и киевская студия Wargaming. Специалисты компании занимались моделями и текстурами для танков, а также рисовали облики для техники и многое другое.

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Автор: Сергей Коршунов