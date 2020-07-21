В Ghost of Tsushima нашли отсылки к другим играм Sony в виде оригами

В игре можно найти столик с фигурками оригами, которые изображают персонажей и предметы из известных игр.

Создатели Ghost of Tsushima добавили в игру отсылки к предыдущим эксклюзивам PlayStation 4 от внутренних студий Sony и команде Kojima Productions.

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После прохождения кампании в игре можно найти столик с фигурками оригами, которые изображают персонажей, существ, предметы из известных игр, а также логотипы студий PlayStation London Studio и Kojima Productions.

Находкой поделился пользователь твиттера xGarbett.

Игра Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года эксклюзивно на PlayStation 4. Действие игры разворачивается в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разорен Монгольской империей. Главный герой, японский самурай по имени Дзин, в одиночку дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы.

Ранее самурайский экшн Ghost of Tsushima занял первую строчку в свежем чарте розничных продаж в Британии.

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