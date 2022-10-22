Журналисты опубликовали предварительные обзоры игры.

Западные издания уже получили пресс-копии God of War Ragnarök и поделились первыми впечатлениями от игры. Журналисты раскрыли разные подробности и сообщили, что сиквел во всем превосходит предшественника 2018 года.

Репортеры составили мнения на основе первых часов прохождения. Ragnarök, как и God of War 2018 года, создана в формате "одного кадра", то есть загрузки полностью отсутствуют. Мир игры стал более впечатляющим в плане графики, а еще в нем появилось больше жизни. Это особенно ощущается при посещении Свартальфахейма, где Кратос и Атрей будут искать великана Тюра. Здесь также можно взять дополнительный квест, посвященный закрытию трех шахт. Дварфы вынуждены работать в них из-за приказа Одина.

Одна из сюжетных линий Ragnarök посвящена Атрею и его поискам своей роли в жизни. Отношения между Кратосом и сыном значительно улучшились, но некое напряжение все еще чувствуется. Главному герою тяжело справиться со взрослением парня. А тем временем Атрей ставит отцу подростковые вопросы. Протагонистов со старта сопровождает Мимир, который обеспечивает разнообразие диалогов.

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В геймплее нет новых механик, которые кардинально меняют Ragnarök по сравнению с прошлой частью серии. Однако точечных изменений в сиквеле предостаточно. Разработчики значительно увеличили видовое разнообразие врагов, сразу открыли доступ к обширному древу навыков Кратоса и добавили возможность атаковать с использованием предметов окружения, например, камней.

Сражения в целом стали более интересными и динамичными. Главный герой с самого начала вооружен Клинками Хаоса, а в битвах появляются комбинации из разных видов противников, что заставляет игроков часто менять тактику действий.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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