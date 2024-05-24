Геймплейно Hellblade 2 может понравиться не всем, однако визуальная составляющая экшена получила самые лестные отзывы.

На днях состоялся релиз Senua’s Saga: Hellblade 2, сиквела мрачного триллера в сеттинге скандинавской мифологии. На OpenCritic накопилось уже больше сотни обзоров со средним рейтингом 81%. Критики хвалят визуальную составляющую игры, сюжет и атмосферу, а главным минусом называют сам геймплей и боевую систему.

Технические эксперты из Digital Foundry не постеснялись назвать проект Ninja Theory одной из самых технически совершенных игр в плане графики и "определяющим моментом в эволюции игровой графики".

По словам экспертов, геймплейно Hellblade 2 может понравиться не всем, но ее все равно стоит попробовать ради уникального и захватывающего кинематографического опыта. Игра в полной мере использует потенциал движка Unreal Engine 5 в связке с Lumen, Nanite, Virtual Shadow Maps и другими передовыми технологиями, реализованными в их лучшей форме.

[Это не первая видеоигра, использующая эти возможности, но это, пожалуй, лучший пример, который мы видели до сих пор. Конечно, за все приходится платить FPS: Hellblade 2 ограничена 30 кадрами в секунду на Xbox, но эти 30 кадров работают без заминок – заявляют эксперты.

Отдельно в Digital Foundry назвали Hellblade 2 "шедевром аудиовизуального дизайна". Звук – это фундаментальный элемент игрового процесса: умелое использование бинаурального звука в игре создает жуткую и захватывающую атмосферу. Голоса, которые Сенуа, главная героиня, слышит в своей голове, воспринимаются так, как если бы они были прошептаны прямо в ваши уши.

Senua’s Saga Hellblade 2 доступна на ПК, Xbox Series и Game Pass. Вместе с тем у украинских геймеров есть дополнительная мотивация опробовать игру – она получила официальную украинскую локализацию.

Если вы пропустили майские релизы, УНИАН составил топ самых интересных игр для ПК и консолей этого месяца. Помимо сиквела, Hellblade, зарелизилась обновленная версия инди-классики, а один из лучших эксклюзивов PlayStation наконец заглянул на ПК.

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