Фанат разработал мод, в котором Геральт попадает в Цинтру / Фото - Nexus Mods

Недавно мы рассказывали о конкурсе модификаций от CD Project RED и о интересном моде Tale of Wind, который принимает в нём участие. Сегодня был опубликован ещё один любопытный конкурсант.

Пользователь под ником gerwant30 представил модификацию Tales of The Witcher, которая расскажет об одном из приключений Геральта до событий книг и игр.

Мод переносит игрока в Цинтру, королевство, которое играет большую роль в лоре Ведьмака, но которое так ни разу и не было представлено в играх. Цири родом отсюда, а местная королева - бабушка ведьмачки.

Моддер с нуля создал локации с помощью инструментария от разработчиков REDkit. Сейчас доступны два вступительных квеста, которые должны подготовить игрока к дальнейшим событиям мода. Основной фокус в сюжете смещён не на спасение мира, а на привычную работу ведьмака - охоту на монстров.

Gerwant также переработал и геймплей игры. Чтобы сделать его более иммерсивным, моддер замедлил темп игрового процесса. Также в планах добавить анимации боя из The Witcher 2.

Для ещё большего погружения автор решил отказаться от карты, сделав игру более олдскульной, как выразился разработчик. Теперь чтобы узнать дорогу к нужной локации, Геральту нужно расспрашивать прохожих и местных жителей.

Я мог бы создать маркеры квестов, как в оригинальной игре, но поскольку я хочу предоставить более "олдскульный" опыт игры RPG, я решил этого не делать.

Мод уже доступен для всех желающих на Nexus Mods. Автор отмечает, что работает он только в некст-ген версии игры, а также требует DirectX 12. Чтобы начать прохождение дополнения нужно выбрать Tales of The Witcher во вкладке новая игра в главном меню.

Ранее мы сообщали, что сразу две студии выходцев из ZA/UM, разработчиков культовой RPG Disco Elysium, одновременно анонсировали свои игры. Оба проекта будут духовными наследниками Disco Elysium.

Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024
Фото Tales of The Witcher 11 октября 2024

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