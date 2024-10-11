Модификация переносит ведьмака в Цинтру.

Недавно мы рассказывали о конкурсе модификаций от CD Project RED и о интересном моде Tale of Wind, который принимает в нём участие. Сегодня был опубликован ещё один любопытный конкурсант.

Пользователь под ником gerwant30 представил модификацию Tales of The Witcher, которая расскажет об одном из приключений Геральта до событий книг и игр.

Мод переносит игрока в Цинтру, королевство, которое играет большую роль в лоре Ведьмака, но которое так ни разу и не было представлено в играх. Цири родом отсюда, а местная королева - бабушка ведьмачки.

Моддер с нуля создал локации с помощью инструментария от разработчиков REDkit. Сейчас доступны два вступительных квеста, которые должны подготовить игрока к дальнейшим событиям мода. Основной фокус в сюжете смещён не на спасение мира, а на привычную работу ведьмака - охоту на монстров.

Gerwant также переработал и геймплей игры. Чтобы сделать его более иммерсивным, моддер замедлил темп игрового процесса. Также в планах добавить анимации боя из The Witcher 2.

Для ещё большего погружения автор решил отказаться от карты, сделав игру более олдскульной, как выразился разработчик. Теперь чтобы узнать дорогу к нужной локации, Геральту нужно расспрашивать прохожих и местных жителей.

Я мог бы создать маркеры квестов, как в оригинальной игре, но поскольку я хочу предоставить более "олдскульный" опыт игры RPG, я решил этого не делать.

Мод уже доступен для всех желающих на Nexus Mods. Автор отмечает, что работает он только в некст-ген версии игры, а также требует DirectX 12. Чтобы начать прохождение дополнения нужно выбрать Tales of The Witcher во вкладке новая игра в главном меню.

Ранее мы сообщали, что сразу две студии выходцев из ZA/UM, разработчиков культовой RPG Disco Elysium, одновременно анонсировали свои игры. Оба проекта будут духовными наследниками Disco Elysium.

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