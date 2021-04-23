Релиз Chernobylite состоится как на ПК, так и на консолях PS4 и Xbox One.

Научно-фантастический хоррор Chernobylite от польской студии The Farm 51 выйдет из раннего доступа в июле 2021 года. Игра будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Релиз на консолях нового поколения состоится в конце года.

Об этом разработчики сообщили на странице игры в Steam.

Трейлер Chernobylite

В студии отметили, что все, кто приобретет Chernobylite в раннем доступе, получат предстоящие дополнения бесплатно.

Подробней про Chernobylite

Chernobylite – это научно-фантастический хоррор с элементами RPG, сделанный с помощью трехмерного сканирования местности, которая потом подробно воссоздавалась в игре.

Игрок берет на себя роль физика, работавшего на Чернобыльской атомной станции. Спустя 30 лет после аварии он возвращается в Зону отчуждения, чтобы найти свою возлюбленную. Для этого нужно исследовать местность, собирать припасы и инструменты, переживать рейды военных и столкновения со "сталкерами".

Кроме того, в Chernobylite есть сверхъестественные существа и предметы.

Средства на разработку игру студия получила на краудфандинговой платформе Kickstarter. Вместо заявленных $100 тысяч авторам удалось получить более $206 тысяч. В ранний доступ Chernobylite вышел в 2019 году.

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Автор: Сергей Коршунов