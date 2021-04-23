Кадр из игры Chernobylite / фото The Farm 51
Научно-фантастический хоррор Chernobylite от польской студии The Farm 51 выйдет из раннего доступа в июле 2021 года. Игра будет доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Релиз на консолях нового поколения состоится в конце года.
Об этом разработчики сообщили на странице игры в Steam.
Трейлер Chernobylite
В студии отметили, что все, кто приобретет Chernobylite в раннем доступе, получат предстоящие дополнения бесплатно.
Подробней про Chernobylite
- Chernobylite – это научно-фантастический хоррор с элементами RPG, сделанный с помощью трехмерного сканирования местности, которая потом подробно воссоздавалась в игре.
- Игрок берет на себя роль физика, работавшего на Чернобыльской атомной станции. Спустя 30 лет после аварии он возвращается в Зону отчуждения, чтобы найти свою возлюбленную. Для этого нужно исследовать местность, собирать припасы и инструменты, переживать рейды военных и столкновения со "сталкерами".
- Кроме того, в Chernobylite есть сверхъестественные существа и предметы.
Средства на разработку игру студия получила на краудфандинговой платформе Kickstarter. Вместо заявленных $100 тысяч авторам удалось получить более $206 тысяч. В ранний доступ Chernobylite вышел в 2019 году.