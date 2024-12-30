Aspyr не просто прислушивается к фанатам, но и нанимает их на работу.

Aspyr доверила фанатам серию Legacy of Kain, и это принесло свои плоды. Ремастер культовых Soul Reaver 1 и 2, разработанный под руководством преданной поклонницы Моники Ерозовой, вернул серии жизнь спустя более двух десятилетий.

Ерозова, более известная в сообществе как Raina Audron, получила признание за свои фанатские проекты, включая HD-ремастер первой части Soul Reaver. Её работа настолько впечатлила студию Aspyr, что ей предложили возглавить разработку официального ремастера.

"Чтобы модернизировать эти игры, Aspyr не просто консультировалась с фанатами, а наняла их," - поделился ведущий документального фильма от Noclip Дэнни О’Дуайер. Crystal Dynamics также отметила вклад Одрон: "Она была неформальным лидером сообщества и знала об игре всё,"

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Это не первый случай, когда фанатский опыт приносит Одрон профессиональное признание. До Soul Reaver она работала над ремастером Tomb Raider I-III, где её вклад в HD-текстуры сыграл ключевую роль.

Однако работа над Soul Reaver оказалась сложной задачей. Игры создавались для разных поколений консолей: PS1 и PS2, что требовало пересмотра подхода к текстурам и графике. "Я обновила более 4,5 тысяч текстур для первой игры и около 2,8 тысяч для второй,". Её ранние проекты существенно ускорили процесс, позволив команде сосредоточиться на других аспектах.

Благодаря усилиям команды и руководству Одрон, Soul Reaver 1 и 2 вновь обрели актуальность, доказав, что любовь фанатов к классике может вдохнуть в неё новую жизнь.

Ранее мы рассказывали, что разработчики ремастеров GTA из Grove Street Games работают над новой неанонсированной игрой.

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