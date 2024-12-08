Разработчики из студии Aspyr представили системные требования для своего проекта Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.
Конечно, бросается в глаза огромный разброс между минимальными требованиями и рекомендуемыми. Для минимальных настроек хватит видеокарты 2012 года GT 620 на 1 ГБ видеопамяти, а вот для высоких настроек, похоже, понадобится аж RTX 2080. В сети предполагают, что такой разброс связан с поддержкой игрой технологии DLSS, для которой и нужна RTX видеокарта.
Системные требования Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered
Минимальные
- Операционная система: Windows 10+ (64-разрядная)
- Процессор: Intel i3 / AMD FX-4100
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта: GeForce GT 620 (1 ГБ) или Radeon HD 8670D
- Место на диске: 2 ГБ
Рекомендуемые
- Операционная система: 64-разрядная
- Процессор: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2080 или Radeon RX 6750
Релиз Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered запланирован на 10 декабря на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
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