Системные требования Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered / Фото - Aspyr

Разработчики из студии Aspyr представили системные требования для своего проекта Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Конечно, бросается в глаза огромный разброс между минимальными требованиями и рекомендуемыми. Для минимальных настроек хватит видеокарты 2012 года GT 620 на 1 ГБ видеопамяти, а вот для высоких настроек, похоже, понадобится аж RTX 2080. В сети предполагают, что такой разброс связан с поддержкой игрой технологии DLSS, для которой и нужна RTX видеокарта.

Системные требования Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered

Минимальные

  • Операционная система: Windows 10+ (64-разрядная)
  • Процессор: Intel i3 / AMD FX-4100
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GT 620 (1 ГБ) или Radeon HD 8670D
  • Место на диске: 2 ГБ

Рекомендуемые

  • Операционная система: 64-разрядная
  • Процессор: Intel i7 / AMD Ryzen 7 5800
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2080 или Radeon RX 6750

Релиз Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered запланирован на 10 декабря на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что системные требования Kingdom Come: Deliverance 2 оказались на удивление скромными.

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