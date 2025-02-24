Демка будет доступна до 4 марта.

В рамках фестиваля Steam Next Fest, который стартует вечером 24 февраля, вышла демоверсия Game of Thrones: Kingsroad, новой экшен-RPG по вселенной "Игры престолов".

Игрокам предложат исследовать Вестерос как в одиночку, так и в кооперативе, встречая на пути известных персонажей, включая Джона Сноу, Лорда Вариса, Серсею и Джейме Ланнистер.

Чтобы запустить демоверсию, понадобится 30 ГБ свободного места на SSD и учетная запись NetmarbleID. В игре также используется античит XIGNCODE3.

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Минимальные системные требования

ОС: Windows 10, 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Накопитель: 60 ГБ, рекомендуется SSD

Рекомендуемые системные требования

ОС: Windows 10, 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500

GPU: GeForce RTX 2070 8GB или AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ

Накопитель: 60 ГБ, рекомендуется SSD

Демоверсия предлагает ограниченную часть игрового мира и будет доступна до 4 марта. Даты полноценного релиза у игры пока что нету.

Ранее мы рассказывали, что в рамках Steam Next Fest также выйдет демоверсия ремейка первой "Готики".

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