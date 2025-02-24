В Steam появилась демоверсия Game of Thrones: Kingsroad / Фото - Netmarble

В рамках фестиваля Steam Next Fest, который стартует вечером 24 февраля, вышла демоверсия Game of Thrones: Kingsroad, новой экшен-RPG по вселенной "Игры престолов".

Игрокам предложат исследовать Вестерос как в одиночку, так и в кооперативе, встречая на пути известных персонажей, включая Джона Сноу, Лорда Вариса, Серсею и Джейме Ланнистер.

Чтобы запустить демоверсию, понадобится 30 ГБ свободного места на SSD и учетная запись NetmarbleID. В игре также используется античит XIGNCODE3.

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Минимальные системные требования

  • ОС: Windows 10, 64-bit
  • CPU: Intel Core i5-2500K или AMD FX-8350
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Накопитель: 60 ГБ, рекомендуется SSD

Рекомендуемые системные требования

  • ОС: Windows 10, 64-bit
  • CPU: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500
  • GPU: GeForce RTX 2070 8GB или AMD Radeon RX 5700 XT
  • Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
  • Накопитель: 60 ГБ, рекомендуется SSD

Демоверсия предлагает ограниченную часть игрового мира и будет доступна до 4 марта. Даты полноценного релиза у игры пока что нету.

Ранее мы рассказывали, что в рамках Steam Next Fest также выйдет демоверсия ремейка первой "Готики".

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