Проект также будет доступен на мобильных платформах

В сети появилось прохождение демо-версии Game of Thrones: Kingsroad, анонсированной на The Game Awards 2024.

В начале демо игроку предложили выбрать один из шаблонов внешности персонажа, после чего героиня отправляется на исследование Вестероса по землям Белых ходоков.

Геймплейно Game of Thrones: Kingsroad представляет собой, что называется, корейскую MMORPG. В игре реализована слешерная боевая система с активным таргетом.

За время демо, игрок сражался преимущественно с нежитью, но также среди врагов встречались, например, великаны.

Конечно, не обошлось без звёздных камэо. На пути игрок повстречал Джона Сноу, который провёл героиню и её дядю через земли Ходоков. В трейлерах также можно было увидеть Лорда Вариса и Джейме и Серсею Ланнистер.

Релиз Game of Thrones: Kingsroad запланирован на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, Android и iOS. Сейчас в Азии проходит закрытое бета-тестирование, а с 16 по 22 января оно будет проходить в Европе и США.

Ранее мы рассказывали, что издание VGC опубликовало первое превью Kingdom Come: Deliverance 2. Журналисты остались в восторге от первых 10 часов сивкела.

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