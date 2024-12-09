Сайт был неактивен несколько часов.

Известный производитель коллекционных фигурок Funko заблокировал платформу для инди-разработчиков Itch.io.

Об этом сообщили представители платформы в социальных сетях. По их словам, причиной стала жалоба на одну из страниц сайта:

"Я не шучу, itchio был отключен Funko из-за того, что они используют какое-то "ИИ-подкрепленное" программное обеспечение для защиты бренда под названием Brand Shield, которое создало фальшивый отчет о фишинге нашему регистратору, который проигнорировал наш ответ и просто отключил домен."

При этом компания отметила, что они сразу же удалили весь спорный контент с сайта: "Также, для ясности, мы действительно удалили спорную страницу, как только получили уведомление, потому что не стоит бороться с такими вещами."

Видео дня

Под постом пользователи предлагают Itch.io подать в суд на регистратор сайтов iwantmyname и Funko за необоснованую блокировку сайта, которая повлекла потерю прибыли.

Ранее мы рассказывали, что разработчики мода для Half-Life 2 програмно запретили играть в свою работу блогерам, которые критиковали модификацию.

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