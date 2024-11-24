Платформа инди-разработчиков Itch.io обновила правила публикации.

Крупный маркетплейс инди-игр Itch.io обяжет разработчиков ассетов указывать факт использования генеративного искусственного интеллекта при создании работы.

Платформа приняла такое решение, чтобы разработчики игр могли быть уверены в происхождении своих ассетов. Теперь у всего контента, сделанного нейросетями, должен быть соответствующий тег.

Этот инструмент маркировки доступен для всех страниц, но он является обязательным полем для страниц создателей ассетов, чтобы покупатели знали о происхождении материалов, которые они приобретают

На вопрос, а что если на платформе появится нечестный разработчик, который не промаркирует ассет, Itch.io ответила, что пока что надеется на добросовестность пользователей, но в будущем добавит систему репортов, с помощью которой сами покупатели смогут удалять сгенерированные материалы.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Netflix удалил из социальных сетей один из постеров сериала "Аркейн", сгенерированный нейросетью, после того как получил критику от зрителей.

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