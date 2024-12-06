Настолка готовится к релизу в США и Великобритании в следующем году.

На официальном сайте издательства Hachette Boardgames, специализирующегося на выпуске настольных проектов, появился анонс настольной версии Гвинта из "Ведьмака 3". Издатель уже давно сотрудничает с различными студиями, адаптируя популярные игровые вселенные для настольного формата.

В основе игрового процесса лежит комплект из 400 карт, а для удобства предусмотрено специальное игровое поле. Разработчики подчёркивают, что стремились максимально приблизить настольную версию к оригинальному опыту Гвинта из "Ведьмака 3". Помимо классических правил, будут доступны и турнирные режимы, чтобы каждый мог выбрать наиболее подходящий формат для своей компании.

Издатели обращают внимание на визуальное оформление: карты вдохновлены персонажами и локациями, знакомыми поклонникам вселенной "Ведьмака". Это делает настольный Гвинт не только соревновательной карточной игрой, но и привлекательным сувениром для ценителей серии.

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Релиз настольного Гвинта запланирован на третий квартал 2025 года. В Великобритании цена составит 44 фунта, а в США - 40 долларов. Предполагается, что новинка будет интересна как любителям стратегических карточных баталий, так и тем, кто хочет вновь окунуться в атмосферу фэнтезийного мира "Ведьмака".

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED анонсировала книгу по "Ведьмаку" для самых маленьких фанатов. В ней описана история, как Геральт пытался совмещать свою ведьмачью работу и воспитание маленькой Цири.

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