Новелла The Little Witcher покажет как Геральт совмещал воспитание маленькой Цири и работу охотником на чудовищ.

CD Projekt RED объявила о выпуске нового комикса под названием The Little Witcher, который предназначен для родителей и фанатов серии Ведьмак любого возраста.

Анонс состоялся в социальных сетях компании. Грядущая графическая новелла предлагает свежий и беззаботный взгляд на знаменитую франшизу. В центре сюжета Геральт из Ривии, легендарный охотник на монстров, который старается совмещать свои опасные приключения с опекой над маленькой Цири. Проводя время вместе, Геральт обучает её ремеслу ведьмака, сталкиваясь с обычными родительскими заботами и трудностями воспитания.

Проект реализуется при сотрудничестве с издательствами Del Rey Books и Penguin Random House. Авторы The Little Witcher обещают серию историй, которые заставят читателей "улыбаться, удивляться и понимать, что воспитание маленького ведьмака ничем не отличается от ухода за любым другим ребёнком".

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Продажи графической новеллы начнутся в мае 2025 года в Соединённых Штатах и Канаде. Предзаказы уже доступны, и стоимость издания составляет 16 долларов. Информации о выходе комикса в других регионах пока нет.

Напомним, что также мы рассказывали о масштабной фанатской модификации Tales of The Witcher для Ведьмака 3. Мод добавляет созданное с нуля королевство Цинтра, а также рассказывает новую историю про приключеня Геральта. Хронологически события дополнения происходят раньше всех книг и игр.

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