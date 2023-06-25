Отсутствие игры на ПК и Xbox не понравилось части пользователей.

В игровой индустрии нередко случается, что даже качественные проекты забрасывают отрицательными отзывами. Такая история приключилась с Final Fantasy XVI. Части пользователей не понравился эксклюзивный выход свежей экшен-RPG на PlayStation 5.

На Metacritic FFXVI имеет 7,7 баллов после 2571 отзыва от игроков. Из этого количества 573 человека оставили отрицательные рецензии. Главной причиной стало отсутствие релиза на других платформах. Часть пользователей, которые поставили Final Fantasy XVI минимальное количество баллов, оценили Redfall на 10/10. Так как качество вампирского шутера было отвратительным, можно предположить, что эти люди фанаты Xbox или ПК.

Отдельные пользователи пошли еще дальше. Они начали обвинять журналистов, которые якобы поставили Final Fantasy XVI высокие оценки только из-за эксклюзивного релиза игры на PlayStation 5. Правда, не все отрицательные отзывы касаются намеренной бомбардировки. Есть пользователи, выражавшие объективные претензии к сценарию и геймплею.

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Final Fantasy XVI — подробнее об игре

Это продолжение одной из самых известных серий японских экшен-RPG. Шестнадцатая часть, как и все предыдущие, будет самостоятельной игрой и расскажет отдельную историю.

События сюжета Final Fantasy XVI разворачиваются в мире под названием Валистея, который поделен на шесть королевств. В центре повествования борьба с распространением чумы и рассказ о судьбе доминантов. Последние выступают носителями Эйконов — гигантских волшебных существ.

Геймплей в Final Fantasy XVI пестрит разнообразием. Пользователи смогут сражаться, в том числе с использованием Эйконов, исследовать мир, собирать и улучшать экипировку, прокачивать навыки, выполнять задания союзников и так далее.

Final Fantasy XVI вышла 22 июня 2023 года эксклюзивно на PS5.

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