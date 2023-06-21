Похоже, у новой части The Legend of Zelda появился конкурент.

Сегодня, 21 июня, спал запрет на публикацию обзоров Final Fantasy XVI. Западной прессе безумно понравился проект, и они поставили почти максимальные оценки.

На Opencritic игра имеет 90 баллов после 59 рецензий. Только два издания оценили проект ниже, чем на 8 баллов из 10. По мнению журналистов, Final Fantasy XVI получилась почти идеальной экшен-RPG.

Наибольшей похвалы удостоили мрачный сюжет, который отсылает к "Игре престолов", и разнообразие в геймплее. Рецензенты назвали шестнадцатую часть шагом в сторону от типичных канонов серии. Это касается даже боевой системы, которая стала ближе к экшен-RPG западного образца. Однако Square Enix также смогла сохранить магию серии в Final Fantasy XVI. Благодаря этому в проекте ощущается уникальная атмосфера, которая надолго запоминается.

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Выдержки из мнений отдельных изданий

CGMagazine (10 из 10): "Final Fantasy XVI объединяет лучшие темы серии с современным, гибким подходом к бою, создавая душераздирающую, определяющую поколение историю о мести, судьбе и свободе".

GamesRadar+ (4,5 из 5): "Это тот вид авантюры, на который Final Fantasy с радостью шла в прошлом, чтобы серия могла заново изобрести себя для воплощения той истории, которую хотят рассказать ее создатели. Время покажет, окупится ли Final Fantasy XVI, но история определенно говорит в ее пользу".

WellPlayed (7 из 10): "Хотя Final Fantasy XVI не оправдала ожиданий этого поклонника [автора обзора] новой части серии, новички в эпическом фэнтези и экшен-играх будут потрясены захватывающими дух боями и огромными, но доступными масштабами".

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