В PS Store стартовала распродажа "Хиты Японии"
11:15, 24 апреля 2020Игры
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Огромные скидки получили Resident Evil 2, Dark Souls 3, Final Fantasy VII и другие игры.
Игру Resident Evil 2 Remake отдают по скидке 46% / store.playstation.com
В PlayStation Store стартовала распродажа под названием "Хиты Японии". Более 360 игр и дополнений получили скидки до 80%. УНИАН составил подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Guilty Gear Xrd Revelator – 114 грн (скидка 82%)
- Umbrella Corps (Deluxe Edition) – 129 грн (скидка 78%)
- Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499 грн (скидка 75%)
- Dead or Alive 6 – 719 грн (скидка 64%)
- Resident Evil 4 – 259 грн (скидка 60%)
- Resident Evil 5 – 259 грн (скидка 60%)
- Resident Evil 6 – 259 грн (скидка 60%)
- Street Fighter V – 259 грн (скидка 60%)
- Soulcalibur VI – 649 грн (скидка 56%)
- Castlevania Anniversary Collection – 233 грн (скидка 53%)
- Final Fantasy VII – 259 грн (скидка 50%)
- Final Fantasy VIII Remastered – 324 грн (скидка 50%)
- Final Fantasy XV (Royal Edition) – 524 грн (скидка 50%)
- Devil May Cry 5 (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 46%)
- Resident Evil 2 (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 46%)
- Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – 799 (скидка 46%)
- Yakuza Zero – 399 грн (скидка 38%)
- Monster Hunter World: Iceborne (Master Edition) – 1540 грн (скидка 33%)
С полным списком игр можно ознакомиться здесь. Акция будет действовать до 9 мая.
Напомним, до 30 апреля в PS Store проходит масштабная весенняя распродажа, в рамках которой более 500 игр получили скидки. Кроме того, до 6 мая все владельцы PS4 могут получить бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.
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