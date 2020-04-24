В PS Store стартовала распродажа "Хиты Японии"

Огромные скидки получили Resident Evil 2, Dark Souls 3, Final Fantasy VII и другие игры.

В PlayStation Store стартовала распродажа под названием "Хиты Японии". Более 360 игр и дополнений получили скидки до 80%. УНИАН составил подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Guilty Gear Xrd Revelator – 114 грн (скидка 82%)

Umbrella Corps (Deluxe Edition) – 129 грн (скидка 78%)

Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499 грн (скидка 75%)

Dead or Alive 6 – 719 грн (скидка 64%)

Resident Evil 4 – 259 грн (скидка 60%)

Resident Evil 5 – 259 грн (скидка 60%)

Resident Evil 6 – 259 грн (скидка 60%)

Street Fighter V – 259 грн (скидка 60%)

Soulcalibur VI – 649 грн (скидка 56%)

Castlevania Anniversary Collection – 233 грн (скидка 53%)

Final Fantasy VII – 259 грн (скидка 50%)

Final Fantasy VIII Remastered – 324 грн (скидка 50%)

Final Fantasy XV (Royal Edition) – 524 грн (скидка 50%)

Devil May Cry 5 (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 46%)

Resident Evil 2 (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 46%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – 799 (скидка 46%)

Yakuza Zero – 399 грн (скидка 38%)

Monster Hunter World: Iceborne (Master Edition) – 1540 грн (скидка 33%)

С полным списком игр можно ознакомиться здесь. Акция будет действовать до 9 мая.

Напомним, до 30 апреля в PS Store проходит масштабная весенняя распродажа, в рамках которой более 500 игр получили скидки. Кроме того, до 6 мая все владельцы PS4 могут получить бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.