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В PS Store стартовала распродажа "Хиты Японии"

11:15, 24 апреля 2020
Игры
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Игру Resident Evil 2 Remake отдают по скидке 46% / store.playstation.com

В PlayStation Store стартовала распродажа под названием "Хиты Японии". Более 360 игр и дополнений получили скидки до 80%. УНИАН составил подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Guilty Gear Xrd Revelator – 114 грн (скидка 82%)
  • Umbrella Corps (Deluxe Edition) – 129 грн (скидка 78%)
  • Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499 грн (скидка 75%)
  • Dead or Alive 6 – 719 грн (скидка 64%)
  • Resident Evil 4 – 259 грн (скидка 60%)
  • Resident Evil 5 – 259 грн (скидка 60%)
  • Resident Evil 6 – 259 грн (скидка 60%)
  • Street Fighter V – 259 грн (скидка 60%)
  • Soulcalibur VI – 649 грн (скидка 56%)
  • Castlevania Anniversary Collection – 233 грн (скидка 53%)
  • Final Fantasy VII – 259 грн (скидка 50%)
  • Final Fantasy VIII Remastered – 324 грн (скидка 50%)
  • Final Fantasy XV (Royal Edition) – 524 грн (скидка 50%)
  • Devil May Cry 5 (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 46%)
  • Resident Evil 2 (Deluxe Edition) – 799 грн (скидка 46%)
  • Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered – 799 (скидка 46%)
  • Yakuza Zero – 399 грн (скидка 38%)
  • Monster Hunter World: Iceborne (Master Edition) – 1540 грн (скидка 33%)

С полным списком игр можно ознакомиться здесь. Акция будет действовать до 9 мая.

Напомним, до 30 апреля в PS Store проходит масштабная весенняя распродажа, в рамках которой более 500 игр получили скидки. Кроме того, до 6 мая все владельцы PS4 могут получить бесплатно сборник Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.

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Теги: #PS Store