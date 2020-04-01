В PS Store началась масштабная весенняя распродажа

Огромные скидки получили более 400 игр, среди которых Days Gone, Death Stranding и Red Dead Redemption 2.

В PlayStation Store стартовала масштабная "Весенняя распродажа".

Читайте такжеВ Steam со скидками отдают игры серии "Ведьмак"

По сниженной цене можно приобрести более 400 товаров, среди которых игры Days Gone, Death Stranding и Red Dead Redemption 2.

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

FIFA 20 - 879,6 грн вместо 2199 грн.

Star Wars Jedi: Fallen Order - 1199 грн вместо 2199 грн.

Death Stranding - 1199 грн вместо 1899 грн.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 1049 грн вместо 2899 грн.

Need for Speed Heat - 1049 грн вместо 2199 грн.

Days Gone - 949 грн вместо 2099 грн.

Resident Evil 2 - 649 грн вместо 1199 грн.

The Outer Worlds - 1205 грн вместо 1799 грн.

Borderlands 3 - 949 грн вместо 1999 грн.

God of War - 649 грн вместо 799 грн.

Code Vein - 949 грн вместо 1999 грн.

Control Digital Deluxe - 1319 грн вместо 2199 грн.

The Last of Us: Remastered - 399 грн вместо 649 грн.

Часть скидок будет действовать до 16 апреля, остальные - до конца месяца. Подписчики PlayStation Plus смогут получить дополнительную скидку в 10% на некоторые товары.

Напомним, в Steam стартовала распродажа "Скидки на всю неделю", цена на некоторые игры и программы снизилась на 90%.