В PS Store началась масштабная весенняя распродажа
15:38, 01 апреля 2020Игры
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Огромные скидки получили более 400 игр, среди которых Days Gone, Death Stranding и Red Dead Redemption 2.
В PS Store началась весенняя распродажа / store.playstation.com
В PlayStation Store стартовала масштабная "Весенняя распродажа".
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По сниженной цене можно приобрести более 400 товаров, среди которых игры Days Gone, Death Stranding и Red Dead Redemption 2.
УНИАН отобрал самые интересные предложения:
- FIFA 20 - 879,6 грн вместо 2199 грн.
- Star Wars Jedi: Fallen Order - 1199 грн вместо 2199 грн.
- Death Stranding - 1199 грн вместо 1899 грн.
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 1049 грн вместо 2899 грн.
- Need for Speed Heat - 1049 грн вместо 2199 грн.
- Days Gone - 949 грн вместо 2099 грн.
- Resident Evil 2 - 649 грн вместо 1199 грн.
- The Outer Worlds - 1205 грн вместо 1799 грн.
- Borderlands 3 - 949 грн вместо 1999 грн.
- God of War - 649 грн вместо 799 грн.
- Code Vein - 949 грн вместо 1999 грн.
- Control Digital Deluxe - 1319 грн вместо 2199 грн.
- The Last of Us: Remastered - 399 грн вместо 649 грн.
Часть скидок будет действовать до 16 апреля, остальные - до конца месяца. Подписчики PlayStation Plus смогут получить дополнительную скидку в 10% на некоторые товары.
Напомним, в Steam стартовала распродажа "Скидки на всю неделю", цена на некоторые игры и программы снизилась на 90%.
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