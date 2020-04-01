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В PS Store началась масштабная весенняя распродажа

15:38, 01 апреля 2020
Игры
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В PS Store началась весенняя распродажа / store.playstation.com

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По сниженной цене можно приобрести более 400 товаров, среди которых игры Days Gone, Death Stranding и Red Dead Redemption 2.

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

  • FIFA 20 - 879,6 грн вместо 2199 грн.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order - 1199 грн вместо 2199 грн.
  • Death Stranding - 1199 грн вместо 1899 грн.
  • Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition - 1049 грн вместо 2899 грн.
  • Need for Speed Heat - 1049 грн вместо 2199 грн.
  • Days Gone - 949 грн вместо 2099 грн.
  • Resident Evil 2 - 649 грн вместо 1199 грн.
  • The Outer Worlds - 1205 грн вместо 1799 грн.
  • Borderlands 3 - 949 грн вместо 1999 грн.
  • God of War - 649 грн вместо 799 грн. 
  • Code Vein - 949 грн вместо 1999 грн. 
  • Control Digital Deluxe - 1319 грн вместо 2199 грн. 
  • The Last of Us: Remastered - 399 грн вместо 649 грн. 

Часть скидок будет действовать до 16 апреля, остальные - до конца месяца. Подписчики PlayStation Plus смогут получить дополнительную скидку в 10% на некоторые товары.

Напомним, в Steam стартовала распродажа "Скидки на всю неделю", цена на некоторые игры и программы снизилась на 90%. 

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