Речь о продолжении Uncharted и Ghost of Tsushima 2.

Недавно Sony выпустила новый рекламный ролик PlayStation 5 с названием Live from PS5. Фанаты внимательно посмотрели его и считают, что отдельные кадры намекают на два новых эксклюзива.

Видео посвящено будущим и уже вышедшим играм от японской компании и ее партнеров. В ролике сочетаются съемки с живыми актерами, графика и кадры из разнообразных проектов — Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Final Fantasy XVI и других.

Однако несколько фрагментов с девушкой не относились ни к одному из известных проектов. Первый отрезок демонстрирует, как героиня с факелом подходит к какому-то артефакту в пещере. А во втором мельком показывается, что она обнаружила старую шкатулку, с которой сдула пыль. По мнению пользователей — это намеки на новую часть Uncharted.

Зрители также обратили внимание на кадр, где монголы скачут на конях, а позади горят хижины. По мнению отдельных пользователей, момент отсылает к Ghost of Tsushima 2. Правда, это маловероятно, ведь в рекламном ролике показывали первую часть, и отрезок может быть связан с ней.

Новая Uncharted: что известно

Соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн заявлял, что студия "закончила" с серией и двигается дальше. При этом инсайдеры рассказывали о разработке продолжения, но уже силами другой команды. Например, такими сведениями в середине декабря поделился ViewerAnon.

Последний релиз в серии — сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в который входят улучшенные версии Uncharted 4: A Thief’s End и Uncharted: The Lost Legacy.

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