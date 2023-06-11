В ролике также можно увидеть персонажей и несколько монстров.

Презентация Xbox Game Showcase началась с нового трейлера Fable — продолжения и одновременно перезапуска культовой ролевой серии. Ролик выполнили в комедийном стиле.

На видео демонстрируется Дейв, энтузиаст овощных культур. Он рассказал о себе и мире следующей части Fable. В ролике показали несколько локаций, например, мрачную башню, на которую прыгнул зверь и поле с огромными арбузами. А еще зрители могли увидеть нескольких персонажей.

Видео выполнено на движке игры, то есть дает примерное представление, как она будет выглядеть. Однако геймплейные кадры отсутствуют. Подробностей сюжета свежий ролик тоже раскрывает мало, но фанаты точно могут рассчитывать на фирменную сказочную атмосферу и много сатиры.

Что известно о новой Fable

Игру анонсировали в 2020 году кратким кинематографическим трейлером, в котором лягушка съела фею. С тех пор официальная информация о проекте почти не поступала.

За разработку перезапуска Fable отвечает одна из внутренних команд Playground Games. Это британская студия, известная по гоночной серии Forza Horizon.

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