Энтузиаст ориентировался на Астральную часовую башню из экшен-RPG FromSoftware.

Фанаты Minecraft при возведении разнообразных сооружений нередко вдохновлялись изумительной визуальной составляющей Bloodborne. Например, осенью прошлого года один из пользователей построил частичку Ярнама, а другой — большой готический город в стилистике экшен-RPG студии FromSoftware. Этот список продолжает пополняться, и недавно в него вошла башня от автора под псевдонимом OmegaKartoffel.

Энтузиаст опубликовал на форуме Reddit фотографии своей работы. При создании сооружения он вдохновлялся Астральной часовой башней. Это одна из последних локаций в дополнении The Old Hunters к Bloodborne.

В плане стилистики творение OmegaKartoffel полностью соответствует первоисточнику. Башня получилась огромной и невероятно детализированной. На верхушке здания находятся колокольня и часы, в середине можно увидеть ряды характерных окон полукруглой формы, а внизу расположен большой, богато украшенный вход.

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Однако сильнее всего поражает орнамент, который присутствует на каждой из сторон башни. Колонны и разнообразные аккуратные выпуклости создают впечатление, словно постройку действительно перенесли из Bloodborne.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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