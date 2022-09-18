Энтузиаст планирует сделать на базе своего мира приключенческую карту для сражений.

Среди фанатов Minecraft есть немало виртуозных творцов. Они регулярно создают невероятные сооружения, которые достойны места в каком-нибудь виртуальном музее. Один из ярких примеров таких построек — масштабный готический город с атмосферой и настроением Bloodborne.

Этой работой отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом Parking_Price6980. Недавно он опубликовал новые снимки и видео с демонстрацией своего творения. Автор продолжает трудиться над городом и планирует превратить его в приключенческую карту для сражений. Когда Parking_Price6980 закончит, то выложит ее в свободный доступ.

Энтузиаст потратил на это творение более 100 часов в течение последних четырех месяцев. И результат уже впечатляет своей строгой и выдержанной в одном стиле архитектурой, гигантскими зданиями и присутствуем мрачной атмосферы. Особенно поражает собор с десятком шпилей и большим витражом в центре.

Parking_Price6980 также позаботился о разнообразных деталях. Он создал много лестниц, переходов и улиц, расставил фонари и шипастые заграждения, установил фонтан. Отдельные элементы автор дублировал с помощью модов, но это нисколько не преуменьшает его заслуги.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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