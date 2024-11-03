Джош Сойер был счастлив поработать над Fallout.

Джош Сойер начал свою карьеру в геймдеве с Black Isle Studios, компании которая подарила миру серию Fallout. Джош присоединился к команде разработчиков в 1999 году, когда те во всю работали над Fallout: Van Buren, которая должна была стать третьей номерной частью, но, к сожалению, студия обанкротилась раньше, чем проект дошёл до релиза.

После закрытия Black Isle, Сойер, как и многие разработчики из студии, ушёл в Obsidian Entertainment. Когда Bethesda пришла к Obsidian с контрактом на новую часть Fallout, Джош был вне себя от радости. В недавнем выпуске журнала Edge разработчик поделился, что чувствовал в этот момент: "Это было счастье. Я не думал, что у меня ещё получится поработать над Fallout.".

Также Джош рассказал, что прямо перед предложением от Bethesda студия закрыла проект Alien RPG. Сойер поделился, что игра так и не вышла из стадии ранней разработки: "Мы вложили много сил и ресурсов в инструментарий для разработки Alien RPG, но создавать с ним локации было чрезвычайно долго и у нас буквально не было игры".

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Однако опыт работы над отменённой ролевой игрой ещё сыграл свою роль в разработке Fallout: New Vegas. Когда Obsidian получила доступ к инструментарию Bethesda, все разработчики остались ошеломлены скоростью, с которой продвигалось производство, вспоминает Сойер. Тут он и сказал своей команде дизайнеров: "Мы вовсе не хотим изменять наш производственный процесс. Мы хотим использовать то, что уже есть - дополнять, не менять, а именно дополнять - и делать отличный контент.". И тут же в дело пошли все наработки из Aliens RPG.

Кроме того, Джош внёс в New Vegas свои наработки из Van Buren. Дизайнер поделился, что персонажи Джошуа Грэхем из DLC Honest Hearts и один из возможных спутников главного героя Аркейд Геннон должны были и появиться в третьей отменённой части.

Напомним, что недавно бывший дизайнер GTA 6 рассказал, как обстоят дела у игры. По его словам, реализм и проработка деталей в проекте просто поразит воображение игроков.

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