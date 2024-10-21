Релиз продолжения можно ожидать к 2026 году.

Экранизация культовой серии игр Fallout от Amazon и Bethesda была официально продлена на второй сезон почти сразу после премьеры первого, однако подробности о продолжении оставались в тени. Теперь же появились новые сведения: актриса Лесли Аггамс, исполняющая роль Бетти Пирсон - смотрительницы Убежища 33, рассказала о скором начале съёмок.

В недавнем интервью Аггамс выразила радость от возвращения к работе над сериалом: "Это потрясающее шоу". Отвечая на вопрос о начале съёмок второго сезона, она сообщила: "Мы приступим к этому в ноябре. Я в восторге".

Первый сезон Fallout начали снимать в июле 2022 года, а его премьера состоялась в апреле 2024 года. Учитывая такие временные рамки, не стоит ожидать скорого выхода второго сезона. Если процесс производства пойдёт по аналогичному графику, новые эпизоды могут выйти не раньше 2026 года.

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Напомним, что сериал Fallout основан на одноимённой серии постапокалиптических игр, получивших широкое признание за свою глубокую проработку мира и атмосферу. Первый сезон получил положительные отзывы как от поклонников оригинальных игр, так и от новых зрителей, что и послужило причиной быстрого продления на второй сезон.

Напомним, что сегодня стало известно, что разработка фанатского ремейка первого Fallout была закрыта. Разработчикам не хватает ресурсов для завершения проекта, однако они надеются, что кто-то сможет продолжить их дело.

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