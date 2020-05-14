В Fallout 76 пройдут бесплатные выходные

Акция пройдет с 14 по 18 мая.

В течение 14-18 мая в игре Fallout 76 пройдут бесплатные выходные.

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Согласно информации Steamdb, акция начнется в 20:00 по киевскому времени и продлится до 20:00 18 мая.

Всем желающим будет доступен весь контент обновления Wastelanders. Игроки смогут общаться с NPC, зарабатывать репутацию у фракций и выполнять миссии.

Кроме того, во время бесплатных выходных в Fallout 76 будет действовать двойной опыт, а весь накопленный прогресс можно перенести в полную версию.

Напомним, фанаты Fallout 76 организовали сбор средств, чтобы помочь пострадавшему от пожара Бренту Фэйрчайлду (CJ Martin) - одному из самых известных виртуальных докторов в игре.