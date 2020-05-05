Фанаты Fallout 76 организовали сбор средств для помощи игровому доктору в реальной жизни

Игрок Брент Фэйрчайлд пострадал от пожара.

Фанаты Fallout 76 организовали сбор средств, чтобы помочь пострадавшему от пожара Бренту Фэйрчайлду (CJ Martin) - одному из самых известных виртуальных докторов в игре.

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Пользователям удалось собрать более $6 тысяч, сообщает Polygon.

CJ Martin оказывает помощь игрокам, раздавая им стимуляторы и другие медикаменты. Он организовал целую сеть медицинских палаток и торговых автоматов, и даже нанял волонтеров, которые всячески помогают другим пользователям.

В доме Фэйрчайлда 2 мая произошел пожар. Он смог укрыть своих жену и ребенка, но сам получил серьезные ожоги. Один из игроков начал сбор средств для CJ Martin на GoFundMe и попросил поддержки у других геймеров.

Напомним, издатель Bethesda Softworks совместно с компанией ZeniMax Media пожертвуют миллион долларов на борьбу с пандемией COVID-19.