Microsoft отходит от концепции эксклюзивности проектов.

Похоже, что Microsoft продолжает расширять свою новую мультиплатформенную стратегию, и Fable, один из самых ожидаемых эксклюзивных проектов Xbox, может стать следующей игрой, которая отправится на Playstation.

По информации испанского издания Vandal, Fable не только выйдет на Playstation 5, но и сделает это одновременно с релизом на Xbox. Если информация подтвердится, это будет еще одним свидетельством того, что Microsoft окончательно меняет подход к эксклюзивности и делает ставку на максимальные продажи за счет выхода на конкурирующих платформах.

Этот шаг не станет неожиданностью на фоне недавних инсайдов. Уже были слухи, что Doom: The Dark Ages выйдет одновременно на Xbox, Playstation и даже Nintendo Switch 2, Starfield и Microsoft Flight Simulator 2024 тоже могут появяться на PS5 в этом году.

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Что касается Fable, ее разработка длится уже несколько лет, а точной даты релиза пока нет. По некоторым прогнозам, игра выйдет не раньше конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что бывший вице-президент Playstation уверен в успехе Xbox с их новой стратегией.

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