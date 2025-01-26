Пока что это самая "фейбловская" новость про игру.

Перезапуск Fable готовится к релизу в этом году, но у игры ещё нет даже примерной даты выходп, а последние официальные новости были ещё полгода назад.

Впрочем, все эти факты не помешали одному из пользователей Reddit сделать вывод, что работа над проектом уже окончена, а разработчики празднуют свой успех.

Пользователь под ником Material-Activity336 написал, что он живёт Ройал-Лемингтон-Спа, где находится главный офис Playground Games, разработчиков Fable, и Material-Activity336 стало известно, что работники студии начали пить в местных барах. Больше, чем обычный британец после работы.

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Так, в будний день один из разработчиков заказал 3 бокала двойного виски на 240 фунтов. Реддитор думает, что работники Playground Games праздновали окончание разработки и переход проекта на стадию тестов.

Другие пользователи форума посмеялись с этого "инсайда", назвав его новостью, которая очень подходит для мира Fable. Также были сравнения с так называемым "индексом пиццы", который основывается на теории, что международные конфликты можно предсказать по количеству заказов пиццы в Пентагон.

Релиз Fable всё ещё запланирован на 2025 год, а новый показ игры может произойти этим летом на презентации Xbox.

Ранее мы рассказывали, что Том Уоррен из The Verge подтвердил, что ремейк TES IV: Oblivion выйдет в конце весны начале лета этого года.

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