Xbox станет следующим Netflix, считает Адам Бойес.

Игровая индустрия продолжает меняться, и Microsoft явно не собирается оставаться в стороне от этих перемен Компания активно пересматривает подход к выпуску своих игр, всё чаще отказываясь от строгой эксклюзивности.

Недавно на эту тему высказался бывший вице-президент Playstation Адам Бойес в подкасте Gamertag Radio. Он отметил, что индустрия игр меняется, а Microsoft перестала быть традиционной консольной платформой: "Раньше они были как Blockbuster, а теперь становятся Netflix". Такое сравнение отсылает на переход Xbox от модели с жёсткой привязкой к железу к подходу с распространением игр на разных платформах.

Бойес также задался вопросом, кого вообще можно считать "пострадавшей стороной" в новой стратегии Xbox:

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"Фил [Спенсер] и его команда выпускают крутые игры на большем числе платформ. Но кому это вредит? Я спрашивал у людей, кто здесь жертва, и никто не смог назвать ни одного примера, кроме разве что тех, кто просто хочет, чтобы игры выходили только там, где они привыкли их покупать."

Ранее сам Спенсер заявлял о желании сосредоточиться именно на хороших играх, а не на платформах, где они будут выходить.

Также напомним, что новая игра под издательством Microsoft, Clair Obscur: Expedition 33, ещё не вышла, но по ней уже готовят фильм. Студия решила, что в проекте получился настолько сложный нарратив и комплексные персонажи, что игра заслуживает на экранизацию.

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