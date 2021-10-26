Энтузиаст собирал ресурсы, торговал и создавал предметы.

В World of Warcraft есть знаменитый игрок под псевдонимом Doubleagent. Он сумел прокачать пандарена-пацифиста, который не входит ни в Альянс, ни в Орду. Пользователь просто остался на стартовом острове своей расы и собирал руду с травой, чтобы прокачать персонажа. Таким способом он стал единственным пользователем в WoW, не входящим ни в одну из фракций. На днях похожее достижение установили в New World. В MMORPG от Amazon Games появился свой пацифист, который смог прокачаться до максимального уровня без единого убийства.

Эту задачу сумел выполнить посетитель форума Reddit под псевдонимом Iiventilde. В качестве доказательства он предоставил несколько скриншотов. На одном изображении показан персонаж максимального 60 уровня. А на втором демонстрируется, что герой не использовал ни один из видов оружия.

Iiventilde накапливал опыт исключительно мирными занятиями. Он собирал ресурсы, создавал предметы и торговал. Каждый из этих вариантов деятельности позволяет немного прокачаться. Энтузиаст назвал свой путь к 60 уровню "местами скучным, но по большей части умиротворяющим".

Подробнее о New World

New World — это первый большой успех Amazon за 10 лет существования игрового направления компании.

Игра в жанре MMORPG еще этим летом на этапе бета-тестирования привлекла внимание пользователей. Тогда пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч человек. На релизе этот рекорд удалось побить.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в битвах.

Автор: Назар Степорук