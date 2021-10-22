Призрачный корабль охотится на души павших игроков.

В каждой большой игре можно найти ворох "пасхалок" и секретов. Разработчики прячут их, чтобы повеселить пользователей и дополнительно мотивировать исследовать мир. MMORPG New World по части отсылок и тайн не стала исключением. Их обнаруживают с момента запуска в сентябре текущего года, и недавно список пополнился очередной любопытной "пасхалкой".

Новой находкой поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом lilpixieBA. Он рыбачил на пляже Кейп-Томас, который расположен на локации Первый свет. Этот регион предназначен для начинающих игроков, чтобы они смогли прокачаться до 25 уровня. Когда пользователь ждал улова, то заметил, как на горизонте появился призрачный корабль. Судно обладало зеленым свечением и напоминало "Летучий Голландец" из пиратских легенд. Оно несколько секунд медленно плыло по воде, а потом просто растаяло. Хорошо, что lilpixieBA успел снять момент на видео, которое присутствует ниже.

Подробнее про MMORPG New World

New World — это первый большой успех Amazon за 10 лет существования игрового направления компании.

Игра в жанре MMORPG еще этим летом на этапе бета-тестирования привлекла внимание пользователей. Тогда пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч человек. На релизе этот рекорд удалось побить.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в битвах.

Автор: Назар Степорук