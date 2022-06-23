Правда, задание удалось включить в игру только в виде большой заставки.

Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition прославился благодаря отвратительному качеству исполнения. Однако халатное отношение Grove Street Games к обновлению трех частей GTA позволило блогеру под псевдонимом Vadim M сделать любопытное открытие. Он обнаружил в файлах ремастера Grand Theft Auto: Vice City фрагмент вырезанной миссии и сумел его восстановить.

Стоит сразу отметить, что задание оказалось одной большой заставкой на движке игры. В ней сначала показывается, как главный герой Томми Версетти выходит из полицейского участка в районе Оушен-Бич. Он садится в машину и едет в клуб "Малибу".

За протагонистом отправились два гангстера в желтом автомобиле. Преступники следили за Томми от полицейского участка и устроили перестрелку в клубе. После этого последовало бегство главного героя, попытки скрыться от полиции и ДТП. В последнем протагонист якобы умер, однако из дальнейшего диалога становится понятно, что это съемки кино.

По мнению Vadim M, в Vice City планировали реализовать череду миссий с участием Томми в создании фильма. Однако Rockstar от этих планов отказалась. Теперь следы задания можно найти только в первой версии ремастера Vice City.

Коротко о недочетах Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили патчи, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

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