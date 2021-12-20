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Изначально CD Projekt RED планировала добавить в Cyberpunk 2077 метрополитен. Его можно было увидеть в трейлере игры с Е3 2018 и на нескольких рисунках. Однако в июне 2020 года разработчики сообщили, что изменили систему быстрого перемещения. Оно стало бесплатным, однако из Cyberpunk 2077 пришлось вырезать метро. После релиза остатки подземки в виде станций и рельс нашли в разных частях Найт-Сити. Многим пользователям хотелось увидеть в Cyberpunk 2077 возможность прокатиться на поезде, и это сподвигло энтузиаста под псевдонимом keanuWheeze к действию. Пользователь собственными силами реализовал подземку в Cyberpunk 2077.Читайте такжеCDPR рассказала о мультиплеере в новом "Ведьмаке" и большом обновлении для Cyberpunk 2077

Моддер добавил 19 станций и поезда, которые перемещаются по рельсам. В своей работе он применил остатки подземки, присутствующие в игре. Важно отметить, что метро в проекте keanuWheeze не функционирует самостоятельно. Поезда не двигаются по Найт-Сити постоянно: они прибывают на станцию, когда там находится игрок. Внутри транспорта можно перемещаться между сидениями и менять вид камеры. Путешествия позволят в размеренном темпе изучить мир Cyberpunk 2077. Чтобы скачать модификацию keanuWheeze, пройдите по этой ссылке на сайт Nexus Mods и авторизуйтесь.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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Автор: Назар Степорук