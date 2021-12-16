Польская студия решила договориться с акционерами и не доводить дело до суда.

Релиз Cyberpunk 2077 обернулся громким скандалом. Игроки начали массово критиковать CD Projekt RED из-за багов и ужасного качества консольных версий экшен-RPG. Это привело к падению стоимости акций студии, что не понравилось инвесторами. Они подготовили несколько исков к CDPR, а компания ответила, что готова защищать свою позицию в суде. Однако недавно CD Projekt RED изменила решение и вступила в переговоры с акционерами. В результате обе стороны конфликта смогли прийти к соглашению.Читайте такжеCDPR рассказала о мультиплеере в новом "Ведьмаке" и большом обновлении для Cyberpunk 2077

CDPR выплатит инвесторам, которые выдвинули претензии, $1,85 миллиона. Истцы, в свою очередь, откажутся от подачи судебных заявлений. Условия уже обговорены – осталось только формально закрепить их в суде. Стоит отметить, что акционеры согласились на довольно малую компенсацию. Cyberpunk 2077 продалась тиражом примерно 17 миллионов копий и принесла существенную прибыль.

Инвесторы могли потребовать больше, но не факт, что они бы победили в суде. Так как ценные бумаги CD Projekt RED торгуются на варшавской бирже, разбирательство велось бы в Польше. А истцами выступали акционеры из США. Это значит, что им пришлось бы искать местных юристов, изучать особенности законодательства и так далее. Гораздо проще получить от CDPR номинальную компенсацию и урегулировать вопрос мирно.

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В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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Автор: Назар Степорук