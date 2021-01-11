Издание TC Candler, которое уже 30 лет публикует рейтинги самых красивых людей года, представило новую подборку. В топ-100 самых красивых женщин 2020-го вошла Элли – главная героиня постапокалиптической драмы The Last of Us Part II.
Рейтинг Most Beautiful Faces опубликован на YouTube-канале TC Candler.
Героиня видеоигры заняла 82 место, обойдя в рейтинге певицу Ариану Гранде и таких актрис, как Приянка Чопра ("Спасатели Малибу") и Марион Котийяр ("Начало"). Первое место в топ-100 самых красивых женщин года заняла израильская фотомодель Яэль Шелбия Коэн.
Интересно, что Элли стала единственной виртуальной женщиной в этом рейтинге.
Ранее TC Candler публиковал рейтинг самых красивых мужчин года. Его возглавил знаменитый шведский блогер Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie.
Подробней про The Last of Us Part II
- Постапокалиптическая драма от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия еще не раскрыла.
- Вторая часть The Last of Us установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки свои отзывы оставили 150 тысяч человек. А скандал вокруг игры, когда ей намеренно занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь можно опубликовать рецензию только спустя два дня после выхода любой игры.
- В конце 2020-го The Last of Us Part II была признана "Игрой года" на церемониях Golden Joystick Awards 2020 и The Game Awards.
- Также вторая часть The Last of Us была признана "Игрой года" по версии пользователей Metacritic и читателей УНИАН.