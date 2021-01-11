Элли из The Last of Us Part II стала единственной виртуальной девушкой в этом рейтинге.

Издание TC Candler, которое уже 30 лет публикует рейтинги самых красивых людей года, представило новую подборку. В топ-100 самых красивых женщин 2020-го вошла Элли – главная героиня постапокалиптической драмы The Last of Us Part II.

Рейтинг Most Beautiful Faces опубликован на YouTube-канале TC Candler.

Героиня видеоигры заняла 82 место, обойдя в рейтинге певицу Ариану Гранде и таких актрис, как Приянка Чопра ("Спасатели Малибу") и Марион Котийяр ("Начало"). Первое место в топ-100 самых красивых женщин года заняла израильская фотомодель Яэль Шелбия Коэн.

Интересно, что Элли стала единственной виртуальной женщиной в этом рейтинге.

Ранее TC Candler публиковал рейтинг самых красивых мужчин года. Его возглавил знаменитый шведский блогер Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie.

Подробней про The Last of Us Part II

Постапокалиптическая драма от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PlayStation 4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом в 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия еще не раскрыла.

Вторая часть The Last of Us установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки свои отзывы оставили 150 тысяч человек. А скандал вокруг игры, когда ей намеренно занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь можно опубликовать рецензию только спустя два дня после выхода любой игры.

В конце 2020-го The Last of Us Part II была признана "Игрой года" на церемониях Golden Joystick Awards 2020 и The Game Awards.

Также вторая часть The Last of Us была признана "Игрой года" по версии пользователей Metacritic и читателей УНИАН.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов