Список замыкает футболист Криштиану Роналду.

Самым красивым мужчиной на планете признали популярнейшего в мире шведского блогера Феликса PewDiePie Чельберга.

Читайте такжеНазван самый сексуальный мужчина в мире по версии журнала PeopleЕжегодный рейтинг Independent Critics опубликован на YouTube-канале TC Candler.

В рейтинг самых красивых мужчин мира за 2020 год вошли 100 человек. Среди них – актеры, модели, музыканты и спортсмены. Список замыкает футболист Криштиану Роналду.

Рейтинг самых красивых мужчин на планете: топ-5

Второе место занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен , выступающий под псевдонимом Ви.

, выступающий под псевдонимом Ви. Третье – австралийский актер Крис Хэмсворт .

. Четвертое – еще один участника BTS Чон Джонгука .

. Пятое – британский актер Генри Кавилл .

Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами. Однако авторы просят не судить их строго, ведь они выбирают 100 участников из примерно 125 тысяч претендентов.

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Автор: УНИАН