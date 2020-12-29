Самым красивым мужчиной на планете признали популярнейшего в мире шведского блогера Феликса PewDiePie Чельберга.
Читайте такжеНазван самый сексуальный мужчина в мире по версии журнала PeopleЕжегодный рейтинг Independent Critics опубликован на YouTube-канале TC Candler.
В рейтинг самых красивых мужчин мира за 2020 год вошли 100 человек. Среди них – актеры, модели, музыканты и спортсмены. Список замыкает футболист Криштиану Роналду.
Рейтинг самых красивых мужчин на планете: топ-5
- Второе место занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, выступающий под псевдонимом Ви.
- Третье – австралийский актер Крис Хэмсворт.
- Четвертое – еще один участника BTS Чон Джонгука.
- Пятое – британский актер Генри Кавилл.
Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами. Однако авторы просят не судить их строго, ведь они выбирают 100 участников из примерно 125 тысяч претендентов.
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