В этот раз люди действительно могут потерять работу.

Electronic Arts зарегистрировала патент, который может автоматизировать один из ключевых этапов разработки игр - QA и плейтестинг. Согласно документу, компания планирует использовать ИИ-агентов, способных имитировать различные стили игры для тестирования проектов.

В патенте под названием "Генерация персон с мультимодальным имитационным обучением" описывается система, которая заменяет ручное тестирование ИИ-моделями с разными игровыми поведенческими шаблонами. Это позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять ошибки, а также оценивать, как различные игроки могут взаимодействовать с игровыми механиками.

EA объясняет, что традиционное тестирование требует больших затрат, особенно при разработке AAA-игр. Процесс может занимать до полугода, а ИИ-агенты способны значительно ускорить его и снизить расходы.

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Ранее мы рассказывали, что Microsoft представила первый в мире искусственный интеллект для генерации видеоигр. Muse AI может предлагать разработчикам идеи для геймдизайна и, как и технология EA, предсказывать поведение игроков при разных сценариях.

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