С выходом PS5 Pro компания надеется подстегнуть продажи своих консолей, которые замедлились, и дать геймерам более мощное железо перед долгожданной GTA.

Sony, похоже, действительно готовится выпустить PlayStation 5 Pro в этом году. Такие слухи мы уже слышали, а теперь об этом же говорят источники CNBC.

При этом, по всей видимости, планы Sony были иными, но, как пишут источники, компания решила выпустить улучшенную версию консоли в 2024 году на фоне не самых лучших финансовых показателей: PS5 Pro, в свою очередь, должна повысить спрос на консоли японского игрового гиганта.

Вторая задача – подготовиться к выпуску долгожданной GTA 6, которая точно выйдет в следующем году. Понятное дело, она запуститься и на обычной PS5, однако многие захотят обновить свои системы, либо же наконец обзавестись консолью в преддверие релиза очередной GTA.

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Какой будет PlayStation 5 Pro

Переход с PlayStation 5 на PS5 Pro будет более значительным, чем переход с PS4 на PS4 Pro. Процессор обновленной консоли будет изготовлен по 4-нм технологии, а графика RDNA 3 будет предлагать 60 вычислительных блоков против 36 в текущей модели. Также увеличится пропускная способность памяти.

Одним из главных нововведений якобы станет выделенный чип AMD XDNA 2 – он нужен для функций на базе ИИ. Говорят, что Sony делают большую ставку на технологии искусственного интеллекта.

Согласно последним данным, Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии, которая будет стоить $500. То есть столько же, сколько обычная PS5 на старте продаж в 2020 году.

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