В игре можно покататься на разных транспортных средствах, включая квадроциклы, багги и грузовые автомобили.

Магазин Epic Games Store продолжает дарить игры своим пользователям. В этот раз можно бесплатно получить Dakar Desert Rally – это относительно свежий и качественный симулятор гонок с поддержкой как одиночного, так и онлайн-режима.

Добавить Dakar Desert Rally бесплатно в библиотеку можно до вечера 22 числа. А через неделю будут раздавать классические игры Fallout, Fallout 2 и Fallout: Brotherhood of Steel.

Подробнее о Dakar Desert Rally

Как становится понятно из названия, всем поклонников виртуального автоспорта ждет раллийный симулятор гонок "Париж-Дакар".

В игре можно погонять на самых разных транспортных средствах, включая квадроциклы, багги и грузовые автомобили. Трассы разнообразные – от песочных пустынь до заснеженных гор. Реализована смена дня и ночи, а также четыре сезона.

На OpenCritic у Dakar Desert Rally рейтинг 66 из 100. Поигравшие сетуют на общую аркадность, а также проблемы с физикой и багами. Но "атмосфера того самого Дакара" присутствует, как и красивая графика.

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