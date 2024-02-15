Магазин Epic Games Store продолжает дарить игры своим пользователям. В этот раз можно бесплатно получить Dakar Desert Rally – это относительно свежий и качественный симулятор гонок с поддержкой как одиночного, так и онлайн-режима.
Добавить Dakar Desert Rally бесплатно в библиотеку можно до вечера 22 числа. А через неделю будут раздавать классические игры Fallout, Fallout 2 и Fallout: Brotherhood of Steel.
Подробнее о Dakar Desert Rally
- Как становится понятно из названия, всем поклонников виртуального автоспорта ждет раллийный симулятор гонок "Париж-Дакар".
- В игре можно погонять на самых разных транспортных средствах, включая квадроциклы, багги и грузовые автомобили. Трассы разнообразные – от песочных пустынь до заснеженных гор. Реализована смена дня и ночи, а также четыре сезона.
- На OpenCritic у Dakar Desert Rally рейтинг 66 из 100. Поигравшие сетуют на общую аркадность, а также проблемы с физикой и багами. Но "атмосфера того самого Дакара" присутствует, как и красивая графика.