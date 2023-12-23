Вечером 24 декабря магазин запустит раздачу другой игры.

Магазин Epic Games Store бесплатно раздает всем желающим Fallout 3: Game of the Year Edition. Это полное издание культовой RPG, в которое входят основная игра, а также пять больших дополнений.

Но нужно поспешить – добавить игру в библиотеку можно в течение 24 часов, то есть до 18:00 по Киеву завтрашнего дня. Вечером 24 декабря магазин запустит раздачу другой игры. Что это будет за игра, неизвестно.

Fallout 3 – для тех, кто не играл

В этой части тактический пошаговый бой принесли в жертву трехмерному виду от первого лица. Несмотря на это, Fallout 3 в своем классе ничуть не хуже классических частей серии.

В игре демонстрируется далекое постапокалиптическое будущее, где люди пережили ядерную войну в сети подземных убежищ. События третьей части разворачиваются в районе Вашингтона, а основная цель по сюжету – найти отца главного героя.

Открытый мир в Fallout 3 изобилует множеством заданий с вариативностью действий, а выбор игроков влияет на дальнейших ход событий. Что касается геймплея, то он включает сбор экипировки, прокачку и сражения.

Средний балл игры на сайте Metacritic составляет 93 балла из 100.

А в Steam недавно началась традиционная большая зимняя распродажа игр, которую принято считать самой крупной в году. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 и другие тайтлы доступны со сниженным ценником.

В свою очередь технические эксперты Digital Foundry составили топ игр 2023 года с самой красивой графикой. Лучшей, на удивление многих, назвали Avatar: Frontiers of Pandora.

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