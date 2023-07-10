Релиз игры ожидается в конце сентября этого года для ПК и консолей.

Electronic Arts официально анонсировала футбольный симулятор EA Sports FC 24 – привычную FIFA, но под другим названием. Анонс сопроводили эпичным трейлером на движке, а также обложкой самого дорогого Ultimate-издания.

EA Sports FC 24 станет первым футсимом компании, выпущенным без участия Международной федерацией футбола (ФИФА). Якобы стороны не смогли договориться по поводу стоимости использования лицензий и потому завершили многолетнее сотрудничество.

Сама EA уверена в успехе нового бренда и утверждает, что на качестве проекта и объеме контента данный факт никак не скажется. И называет серию EA Sports FC "будущим интерактивного футбола".

Что же до самой игры, то разработчики обещают более 19 тыс. лицензированных игроков, 700 команд и 30 лиг. Обложка Ultimate-издания также намекает на то, что пользователи действительно смогут собрать состав из мужчин и женщин в одной команде в режиме Ultimate Team.

Большой показ игры должен состояться уже 13 июля в рамках прямой трансляции. Тогда же, видимо, поделятся датой релиза и запустят предзаказы. Инсайдеры говорят, что релиз EA Sports FC 24 состоится традиционно в конце сентября.

А пока мы ждем, в сервисе Steam сейчас проходит большая летняя распродажа. Подешевели многие новинки, а хитов прошлых лет вроде Red Dead Redemption 2, Elden Ring и God of War по сниженным ценам и вовсе не счесть. А нынешняя FIFA 23 подешевела на 75%.

Также в Steam сейчас большой популярностью пользуется инди-игра под названием BattleBit Remastered – у нее 91% положительных отзывов на основе более 35 тысяч оценок, а по своей популярности она уступает только CS:GO.

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