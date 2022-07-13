Группировка ALPHV взломала издательство Bandai Namco Entertainment.

Череда взломов крупных игровых компаний продолжается. За последние два года такая судьба постигла CD Projekt RED, Electronic Arts и Capcom. А теперь к списку присоединилось издательство Bandai Namco Entertainment, которое занимается продвижением игр студии FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring). Благодаря взлому злоумышленникам удалось узнать о будущих проектах японской компании.

ALPHV сообщила о похищении данных Bandai Namco в своем блоге. Затем информацию об инциденте обнародовали пользователи Twitter и разных форумов. Почти сразу после этого в Сети появилось изображение со списком будущих игр издательства.

Картинка входит в число конфиденциальных данных Bandai Namco, и публиковать ее в официальных СМИ нельзя. Но зато можно рассказать о проектах, которые упоминаются на снимке.

В первом квартале 2023-го финансового года, то есть с апреля по июнь, выйдут Dragon Ball The Breakers и Armored Core — новая игра FromSoftware, которая ранее уже засветилась в утечке. На период с июля по сентябрь запланированы три релиза: Little Nightmares III, Dragon Ball FighterZ Super и Digimon Story 2: Cyber Sleuth.

Какие еще проекты выпустит Bandai Namco

Дополнение к Elden Ring под названием Barbarians of the Badlands (с октября по декабрь).

Новая часть серии японских ролевых игр Tales of — Tales of Ascension (с октября по декабрь).

Файтинг Tekken 8 (с октября по декабрь).

Code Vein 2, экшен-RPG в духе Dark Souls (с января по март 2024 года).

One Punch Man Fighters Association (с января по март 2024 года).

Dragon Ball Xenoverse 3 (с января по март 2024 года).

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