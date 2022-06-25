Улики указывают, что FromSoftware выпустит продолжение Armored Core.

Японская студия FromSoftware, известная благодаря Dark Souls, Bloodborne и Elden Ring, работает сразу над несколькими играми. Производство одной из них находится на финальной стадии.

Этой информацией поделился руководитель компании Хидетака Миядзаки в свежем интервью порталу 4Gamer. А дополнительные подтверждения пользователи нашли в списке вакансий на сайте FromSoftware.

Журналисты спросили главу студии о трех играх, над которыми она трудилась параллельно с разработкой Sekiro: Shadows Die Twice. Одной из них оказалась Elden Ring, а информация о двух других не поступала. Репортеры поинтересовались, как далеко продвинулось создание не анонсированных игр.

Миядзаки ответил на это, что один из проектов находится на "финальной стадии". Руководитель также рассказал о параллельном создании нескольких игр в стенах FromSoftware. Студия значительно расширилась и продолжает набирать специалистов. Поэтому в будущем она будет выпускать проекты от разных директоров разработки и их команд.

"Я смог создать игру с ощущением масштаба Elden Ring благодаря увеличению человеческих ресурсов в компании, но впредь, думаю, мы будем чаще оставлять проект на других. На самом деле, есть несколько игр, которыми руковожу не я, и пора увеличить число разработчиков", — сообщил Миядзаки.

В Twitter FromSoftware подтвердила создание нескольких новых проектов. Компания опубликовала список вакансий, в которых успели покопаться пользователи. Они обнаружили, что одному из дизайнеров персонажей предстоит моделировать мехов. Это намекает на возвращении серии Armored Core. А судя по вакансии планировщика, один из проектов находится на ранней стадии разработки.

Что еще известно о новых играх FromSoftware

В середине января в Сеть утекли скриншоты, геймплейные видео и подробности новой Armored Core. Судя по всему, именно она находится на финальной стадии производства. Игра отметится большим миром, сражениями с участием мехов и возможностью применять холодное и огнестрельное оружие.

По словам нескольких источников, FromSoftware создает эксклюзив PlayStation 5. Название проекта неизвестно, но это точно не Bloodborne 2.

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