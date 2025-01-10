Путешествия во времени включены.

В сообществе фанатов Half-Life 2 появился мод, который удивил своей необычной концепцией, The Burton Equation. Эта модификация переносит события игры в Чикаго времён Сухого закона, превращая привычный научно-фантастический шутер в нуарный боевик с элементами детектива. Вместо Гордона Фримена вы играете за сыщика Захари Бёртона, который борется с коррумпированными чиновниками и гангстерами.

Главной фишкой мода стал знаменитый автомат Томпсона, с которым игрок крошит метрокопов, будто вырвавшихся из альтернативной реальности. Разработчики модификации заменили пришельцев и интергалактических захватчиков на криминальных боссов и их банды, а сеттинг получил стильное чёрно-белое оформление, подчёркивающее нуарную атмосферу.

Сюжет The Burton Equation не ограничивается улицами Чикаго. Уже в середине прохождения игрока ждёт неожиданный поворот: путешествия во времени. Главный злодей, криминальный босс Фабрин, сбегает из 20-х годов и переносит вас в совершенно разные эпохи: от окопов Второй мировой войны до ярких неоновых улиц Майами 80-х и даже в далёкое будущее, где разворачивается оригинальная история Half-Life 2.

Видео дня

The Burton Equation уже получил множество положительных отзывов за креативный подход, стиль и увлекательный игровой процесс. Модификация быстро набирает популярность в Steam, собрав 80% положительных отзывов.

Ранее мы рассказывали о моде Half-Life 2 Overcharged, разработчики которого программно заблокировали блогеров, которые критиковали их работу.

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