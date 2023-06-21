Проект доступен в браузере.

Larian Studios решила подогреть интерес к августовскому релизу Baldur's Gate 3. Компания подготовила для пользователей необычное развлечение. Она выпустила приквел игры в формате детективного расследования.

Проект называется Blood in Baldur's Gate и доступен прямо в браузере на официальном сайте Larian. Он выполнен в формате текстового квеста. Пользователи должны выяснить, кто совершил таинственное убийство на улицах Врат Балдура — легендарного города из ролевой серии Baldur's Gate.

Игроки должны искать улики, допрашивать свидетелей, применять предметы из инвентаря и путем совместного голосования принимать решения. На момент написания новости можно выбрать одну из четырех локаций для посещения на следующем этапе. Таким способом пользователи должны пройти по следам убийцы и распутать дело. В случае промедления жертвами маньяка могут стать сами игроки, о чем упоминается в трейлере проекта.

Видео дня

Blood in Baldur's Gate будет продолжаться до 24 июня. Как отметил портал PC Gamer, в этот день умер актер Дэвид Уорнер, который озвучил злодея Джона Айреникуса в Baldur's Gate 2. Возможно, после завершения приквела пользователей ждет какой-то анонс, связанный с упомянутым антагонистом.

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Это масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.

События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Внутри протагониста находится Иллитид, который постепенно его пожирает. Однако эта напасть дает огромную силу, и соблазн ее использования постепенно нарастает.

Геймплей Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: каждую миссию можно пройти разными способами, а в сражениях даже есть вариант бросить в противника сапогом.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа.

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