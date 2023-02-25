Минимальные и рекомендованные параметры выросли, но флагманские ПК для прохождения игры по-прежнему не требуются.

После демонстрации трейлера с датой релиза Baldur's Gate 3 на ПК и PS5 Larian Studios сообщила, что повысила системные требования игры. За время улучшения RPG в раннем доступе Steam разработчики значительно усовершенствовали графику. Поэтому сейчас для комфортных развлечений понадобятся более мощные ПК.

Ранее в минимальных требованиях присутствовали процессор Intel Core i5-4690 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780, а в рекомендуемых — Intel Core i7-4770K и NVIDIA GeForce GTX 1060. Оперативной памяти нужно было 8 и 16 Гбайт соответственно.

Для 2020 года, когда Baldur's Gate 3 вышла в раннем доступе, требования были более чем разумными. С учетом появления двух поколений видеокарт то же самое можно сказать и о новых параметрах. Графические процессоры позапрошлого поколения для комфортной игры уже не кажутся чем-то заоблачным.

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Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-4690 или AMD FX-8350;

оперативной памяти: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480 (на 4 или более Гбайт видеопамяти);

Direct X: версии 11;

место на диске: 150 Гбайт.

Рекомендованные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-8700К или AMD Ryzen 5 3600;

оперативной памяти: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 5700 XT (на 8 или более Гбайт видеопамяти);

Direct X: версии 11;

место на диске: 150 Гбайт.

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Это масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.

События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Внутри протагониста находится Иллитид, который постепенно его пожирает. Однако эта напасть дает огромную силу, и соблазн ее использования постепенно нарастает.

Геймплей Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: каждую миссию можно пройти разными способами, а в сражениях даже есть вариант бросить в противника сапогом.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа.

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