Все пострадавшие аккаунты были разблокированы, заявили в Activision.

В Activision заявили, что они исправили лазейку в античите Ricochet, который используется в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone. Недавно стало известно об эксплойте, с помощью которого читеры могли забанить абсолютно любого игрока.

Для обнаружения читов Ricochet использует технологию signature scanning, которая сканирует ячейки оперативной памяти на следы вредоносного ПО. Такой метод используют все современные антивирусы и античит программы, однако у Ricochet была одна особенность. Он считывал в том числе те ячейки, в которых хранились данные типа String, то есть обычная последовательность символов, текст.

С этим условием для того, чтобы программа распознала в игроке читера, было достаточно, чтобы в его оперативной памяти были найдены любые упоминания сторонних программ. Для этого злоумышленники отправляли запрос в друзья, где в сопроводительном сообщении писали что-то вроде "Trigger Bot", "Screenshot counter" и прочие названия читов. Это сообщение сохранялось в памяти компьютера игрока и триггерило Ricochet.

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Activision заверила, что исправила эксплойт, а все игроки, которые от него пострадали, были разбанены.

RICOCHET Anti-Cheat обнаружил и отключил обходной путь к системе обнаружения в Modern Warfare III и Call of Duty: Warzone, который затронул небольшое количество легитимных учетных записей игроков. Мы восстановили все учетные записи, которые были затронуты.

Напомним, что уже совсем скоро выходит Call of Duty: Black Ops 6, которая в том числе будет доступна по подписке Xbox Game Pass с первого дня релиза. В связи с этим Microsoft убрала возможность оформить пробную подписку на месяц за 1 доллар. Ранее компания так уже делала перед выходом Starfield.

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