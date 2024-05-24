Сезон продлится до 16 августа, а в июле пройдет кроссовер со вселенной "Люди Икс".

Сегодня в Fortnite стартовал новый сезон под названием "Вдребезги". Его тематикой стала постапокалиптика в духе "Безумного Макса", песчаной бурей, силовыми костюмами из Fallout и другими фишками.

Fortnite – игра в жанре королевской битвы, где игроки соревнуются в одиночку или в командах, пытаясь устранить всех соперников и стать последними выжившими. По сюжету, остров подвергся песчаной буре, которая радикально изменила ландшафт его южной части.

Со стартом нового сезона в Fortnite появились и новые геймплейные элементы. Например, геймеры смогут кастомизировать автомобили: теперь их можно снабдить бронированными колесами или пулеметами. Заодно добавили нитро, дающее возможность как следует разогнаться. Также разработчики уже традиционно изменили некоторые локации на острове.

Конечно, появятся и скины известных персонажей, хотя всех пока Epic Games не показала. Владельцы боевого пропуска смогут получить скины героев Fallout, в том числе T-60 Power Armor. А в июле игроков ждет кроссовер со вселенной Людей Икс: например, появится возможность получить скин Магнето.

Сезон "Вдребезги" стартует сегодня на ПК, консолях и смартфонах, и продлится до 16 августа. О тематике и контенте следующего сезона пока ничего не слышно.

Напомним, осенью 2023 в Fortnite прошел сезон под названием "Как раньше". В нем авторы вернули оригинальную карту с самым первым островом – это привлекло игроков в шутер, а рекорд по онлайну составил 11 миллионов человек. Для сравнения, сейчас пиковый онлайн насчитывает 1.5 млн.

Fortnite известен своими коллаборациями с поп-культурными франшизами, что приносит разнообразие в геймплей. Например, в начале мая в игре состоялся кроссовер со "Звездными войнами".

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